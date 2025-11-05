Voto positivo alla riforma del Pacchetto Vino in Europa

Federvini ha espresso soddisfazione per il voto della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (COMAGRI) del Parlamento europeo, che ha approvato emendamenti al “Pacchetto Vino”. Questo passaggio rappresenta un passo importante nella revisione delle normative europee nel settore vitivinicolo.

L’organizzazione ha accolto positivamente le semplificazioni sull’etichettatura, inclusi i permessi per i prodotti destinati all’esportazione. Inoltre, sono state previste aliquote di sostegno più elevate per gli interventi settoriali e un prolungamento della durata dei progetti di promozione. Tali strumenti sono cruciali per rafforzare i mercati internazionali. Un altro aspetto significativo è la maggiore flessibilità finanziaria, che permette di riportare le economie di spesa all’anno successivo, migliorando la gestione delle risorse.

Albiera Antinori, presidente del Gruppo Vini di Federvini, ha commentato l’importanza della votazione, sottolineando l’intento di sostenere un settore che rappresenta un’eccellenza agroalimentare in Europa. Ha anche evidenziato il supporto costante dei parlamentari italiani, che hanno contribuito al dibattito per valorizzare la filiera vitivinicola, riflettendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e produttori.

La proposta di regolamento, presentata dal Commissario europeo all’Agricoltura, è stata discussa dal Consiglio dell’Unione europea. L’approvazione degli emendamenti da parte della COMAGRI avanza ulteriormente la definizione della posizione del Parlamento. Il processo legislativo continuerà con il voto in plenaria, previsto per il 25 novembre, in preparazione al negoziato finale tra Parlamento, Consiglio e Commissione.