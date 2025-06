Voto Elettronico: Perché l’Italia è Ancora Indietro?

Nel 2025, l’Italia continua a votare con carta e matita, nonostante la forte attività online suggerisca un potenziale per il voto elettronico. I referendum dell’8-9 giugno hanno visto solo il 30% di affluenza, mentre sui social emergeva un apparente fermento. La questione del voto online è complessa e ruota attorno alla sicurezza.

L’Estonia, dal 2005, ha integrato il voto online con successo, raggiungendo oltre la metà degli elettori nel 2023, ma il 40% della popolazione non si fida del sistema, preoccupata per possibili attacchi hacker. Anche la Svizzera ha sperimentato il voto digitale per i cittadini all’estero, senza però aumentare l’affluenza. In Francia, sono stati abbandonati i sistemi di voto online per il rischio di interferenze informatiche, mentre negli Stati Uniti si è testato solo in contesti limitati, riscontrando problemi di sicurezza.

Implementare il voto elettronico presenta sfide significative: la sicurezza informatica è cruciale per evitare attacchi, e garantire l’anonimato del voto è complicato. Anche l’influenza esterna sugli elettori deve essere tenuta in considerazione.

In Italia, il voto online non è attualmente consentito per legge. Sono necessarie riforme costituzionali, un’infrastruttura tecnologica nazionale affidabile, un sistema di identificazione digitale sicuro e una popolazione digitalmente preparata. Attualmente, oltre 13 milioni di italiani hanno competenze digitali basse o nulle. Pertanto, mentre il voto online potrebbe rappresentare un futuro possibile, oggi l’elettore della scheda resta l’opzione principale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it