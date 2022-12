Votazioni di tecnici e giuria di Ballando con le Stelle: la Rai svela tutto ed esplode la polemica

A poche ore dalla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle la Rai ha reso pubbliche le votazioni della giuria, delle figure tecniche e dei social. Su Twitter è scoppiata una polemica perché a quanto pare il pubblico ha votato nettamente a favore di Alessandro Egger, mentre in studio tutti (a parte Selvaggia Lucarelli) si sono schierati compatti per la giornalista. Votazioni unanimi dal bordo pista per la giornalista, che secondo alcuni sanno di vendetta contro Selvaggia. In ogni caso dando un’occhiata alle votazioni, quella della Costamagna sembra quasi una vittoria di cartone.

Da notare anche la quantità di voti annullati a Egger e Di Giorgio durante le sfide con la Costamagna.



Una cosa è certa, chi ha guardato bene la gara di quest’anno concorderà che la vera vincitrice di questa edizione è una sola e non si chiama Luisella…

Come ogni anno sono stati resi noti i risultati del voto social e le votazioni dei giudici e degli opinionisti a bordo campo che ieri sera hanno votato a scrutinio segreto.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/gz3Dd6mprV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 24, 2022

Sarebbe interessante sapere in base a quale criterio sono stati annullati tanti voti social. Poi, che la vittoria sia stata pilotata era chiarissimo, questa è solo una conferma.#BallandoConLeStelle https://t.co/vcQzWVkTzL — Jo (@JoJo201272) December 24, 2022

Ma splendido cosa, è stata una buffonata la finale, è pur sempre una gara andata in onda su una TV del servizio pubblico, zero trasparenza, voti annullati a caso, giuria faziosamente di parte #BallandoConLeStelle — MartasuiDubbi (@blackmattitude) December 24, 2022

Ballando con le Stelle, le votazioni complete.

Sfida eliminazione diretta.

Zazzaroni, Canino e Mariotto (2.500 punti a testa) e Smith (5000 punti) hanno votato Ema Stokholma, mentre la Lucarelli (2500 punti) ha votato Iva Zanicchi. Sui social, Ema ha preso 40821 punti, mentre Iva 14.442.

1. Ema Stokholma: 12.500+40.821=53.321 (75,888%)

2. Iva Zanicchi: 2500+14.442=16.942 (24,112%)

Rossella Banfi è stata votata da Zazzaroni (2500), Canino (2500) e Smith (5000) totalizzando i 10.000 punti, mentre Alessandro si è beccato i voti di Lucarelli (2500) e Mariotto (2500), arrivando a 5000 punti. Sui social lui ha preso con 34.131 punti, mentre l’attrice si è fermata a 27.259.

1. Alessandro Egger: 5000+34.131= 39.131 (51,23%)

2. Rosanna Banfi: 10000+27.259= 37.259 (48,77%)

Alex Di Giorgio è stato votato soltanto da Selvaggia (2500). Luisella, ha preso i voti di tutti gli altri giurati e anche 40.732 sui social. Alex ha battuto la giornalista sui social 47.918 punti, ma ha comunque perso.

1. Luisella Costamagna: 12.500+40.732= 53.232 (51,36%)

2. Alex Di Giorgio: 2500+47.918= 50.418 (48,64%)

Votazioni per il terzo posto.

Ema Stokholma ha ricevuto il solo voto di Alberto Matano (2.000). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 38.014. Totale: 40.014 punti.

Alessandro Egger ha ricevuto il solo voto di Selvaggia Lucarelli (2.500). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 45.896. Totale:

48.396 punti.

Luisella Costamagna ha ricevuto il voto di tutto il resto dello studio. Zazzaroni, Canino, Mariotto (2.500 x3), Carolyn Smith (5.000), Rossella Erra (2.000), Di Pasquale e Di Vaira (4.000 x2). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 26.591. Totale: 49.091.

Risultati voto finale Ballando con le Stelle.

Alessandro Egger viene votato solo da Selvaggia Lucarelli (2.500). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 36.351. Totale: 38.851.

Luisella Costamagna viene votata da otto giudici su nove: Zazzaroni, Canino, Mariotto (2.500 x3), Carolyn Smith (5.000),

Alberto Matano e Rossella Erra (2.000 x2), Di Pasquale e Di Vaira (4.000 x2). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 26.769.

Totale 51.269.

Fonte: Blog tv italiana.