Vorrei portare il mio gatto a mare, ma come posso farlo in sicurezza?

Tutti in spiaggia, anche Micio ma come portare il gatto al mare? Tutti i consigli utili che ho raccolto per una vacanza col mio adorato felino.

Il caldo si avvicina ed è normale pensare alle vacanze non solo a lungo periodo ma anche qualche giorno; se non vogliamo lasciare il nostro Micio da solo a casa ad aspettarci nelle torride giornate estive, come nel mio caso, è importante sapere come portare il gatto al mare. Penso sia importante condividere alcuni consigli che hanno permesso a me e al mio felino di passare delle bellissime giornate in spiaggia: ecco quali sono.

Gatto e mare, mi sono chiesta: gli piacerà?

Non me la sentivo proprio di lasciarlo solo a casa, anche solo per qualche ora, quindi ho pensato di portarlo con me per una piacevole giornata in spiaggia: ma siamo sicuri che a Micio piaccia l’idea? E’ molto nota la diffidenza e l’antipatia che i felini hanno per il mare e per l’acqua in generale, quindi non aspettiamoci che si tuffi in acqua come ad esempio fanno i cani.

Di sicuro però l’aria di mare gli fa bene! Così come accade a noi umani, respirare la brezza marina ha notevoli effetti benefici sul nostro organismo (e anche sul suo). A molti basterebbe anche restare sul balcone con una vista mare e non stare a contatto con la sabbia (o peggio ancora, con l’acqua), però di sicuro sappiamo che non gli farebbe affatto male: i sali minerali del mare saranno un toccasana per i suoi polmoni, depurandoli dallo smog accumulato in città.

Come portare il gatto al mare: cosa potrebbe andare storto?

Consideriamo che non solo il mio ma tutti i gatti sono molto, ma molto gelosi della loro routine: non li annoia, anzi fanno fatica ad abituarsi ai cambiamenti. Per questo è importante considerare il fattore ‘intolleranza alle novità’ quando decidiamo di portare il gatto in vacanza: portiamo il suo trasportino, qualche suo oggetto che lo faccia ‘sentire a casa’.

Ho capito, amie spese, che però non gli si può chiedere troppo! Infatti valutiamo bene il posto di mare dove andremo, perché non è consigliabile stare in luoghi troppo affollati né di animali né di persone. E’ facile che un contesto troppo caotico stressa il gatto, ma anche la convivenza forzata con altri animali magari più abituati al contesto marino (anche i randagi abituati a vivere sulla sabbia, che rappresentano un’eccezione).

Come portare il gatto al mare: cosa serve e cosa non dimenticare

Prima di capire cosa portare con noi nella borsa per Micio, bisogna conoscere bene i rischi cui potremmo andare incontro:

l’acqua di mare,

il sole (dunque possibili scottature),

oggetti appuntiti o affilati abbandonati sulla sabbia coi quali potrebbe ferirsi,

avvelenamento del gatto dovuto a piante e pesci che potrebbe ingerire.

Quando sono stata al mare ho messo in borsa la crema solare per proteggerlo dai raggi, acqua fresca per poterlo idratare e naturalmente il suo cibo. Facciamo in modo da evitare le ore più calde del giorno, esattamente come faremmo con un bambino. Teniamolo all’ombra di un ombrellone e, qualora il caldo dovesse essere davvero insopportabile, esistono in commercio anche dei tappetini refrigeranti per dargli un po’ di sollievo.

Ovviamente è bene informarsi sui possibili divieti di introdurre in spiaggia animali domestici o sull’obbligo di tenerli al guinzaglio: esistono anche delle spiagge con aree apposite per gli animali in tutta Italia. Infine facciamo attenzione a rispettare le regole igieniche circa lo smaltimento dei bisogni del nostro felino e di sicuro non avremo alcun problema durante la nostra giornata al mare.