“Vorrei organizzare il mio funerale ed essere messa…” Antonella Clerici fa delle riflessioni sulla morte che spaventano

Antonella Clerici in un’intervista rilasciata in questi giorni ha raccontato al pubblico i suoi recenti problemi di salute ed ha fatto una riflessione in merito al suo funerale. La conduttrice televisiva ha espresso i suoi desideri in merito al rito funebre ed al luogo di sepoltura. Ecco cosa desidera Antonella per il suo futuro.

Con il passare del tempo tutti noi ci poniamo domande e pianifichiamo il nostro futuro. Molte persone desiderano lasciare delle direttive per quello che riguarda il loro funerale ed il luogo di sepoltura. Non fa eccezione Antonella Clerici che, in una recente intervista ha raccontato dei suoi recenti problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’intervento chirurgico

Il volto principale di “È sempre mezzogiorno“, tornerà ben presto in tv dopo lo stop estivo. In questo periodo uno dei volti più amati dagli italiani ha affrontato e superato un difficile intervento chirurgico. Come racconta la stessa Antonella l’intervento è stato un fulmine a ciel sereno. Grazie alla prontezza del medico di Antonella è stato possibile evitare conseguenze ben peggiori. Al risveglio dall’intervento la conduttrice ha voluto aggiornare e tranquillizzare tutti i suoi fan, spiegando che le sono state rimosse sia le ovaie che tutti gli annessi. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, ma questa situazione ha portato la conduttrice a porsi delle domande relative al suo futuro. Antonella Clerici ha raccontato di aver già dato disposizione ai suoi cari per il funerale ed il luogo della sepoltura. La Clerici racconta al pubblico che vuole essere sepolta nel bosco e che vorrebbe organizzare lei stessa il funerale.

“Mi piacerebbe molto preparare il mio funerale. Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa.”

Un discorso che a molte persone può sembrare triste ed angosciante, ma ad Antonella l’idea della morte non la spaventa. La conduttrice vuole affrontare tutto il suo futuro al meglio scegliendo e pianificando ogni passo.