”Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. A dirlo Fabrizio Corona al telefono con l’ex moglie Nina Moric, un audio choc che la modella ha voluto pubblicare sul suo profilo instagram per condividerlo con i suoi follower. La prima telefonata è anticipata da un post dove la Moric scrive: “Arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza”.

