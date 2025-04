“Vorrei essere Papa”: l’ombra di Trump sul Conclave: può influenzare la scelta?

Donald Trump ha dichiarato: “Mi piacerebbe essere Papa”, affermando questa opinione nel giardino della Casa Bianca, mentre si avvicina il conclave per il successore di papa Francesco. Alcuni osservatori si chiedono se Trump possa influenzare la scelta del prossimo pontefice. Riferendosi al cardinale Timoth Dolan, arcivescovo di New York e considerato vicino a Trump, Trump suggerisce che potrebbe essere una figura chiave.

Una parte significativa dell’episcopato americano è in crescente disaccordo con papa Francesco, la cui apertura verso migranti, clima e questioni di inclusione ha scosso le fondamenta della Chiesa in America. Cardinali come Raymond Leo Burke e Dolan sono supportati da reti ecclesiali e fondazioni conservatrici, noti come “Maga Catholics”, che ambiscono a un papato più rigoroso su tematiche dottrinali.

D’altro canto, ci sono cardinali con posizioni più progressiste, come l’arcivescovo di Washington Robert Walter McElroy e Wilton Daniel Gregory, primo cardinale afroamericano. Questi rappresentano un approccio inclusivo e sociale, criticando l’uso dell’Eucaristia come strumento politico.

Le alleanze nel conclave si basano su criteri geografici e culturali, mentre l’ala conservatrice, pur minoritaria, sta cercando di promuovere profili come Burke, Robert Sarah e Péter Erdő. Un eventuale papato influenzato da visioni trumpiane potrebbe avere effetti geopolitici significativi, irrigidendo le posizioni verso la Cina e il mondo islamico, e riducendo l’impegno su questioni progressiste.

L’idea che Trump possa avere un ruolo nel conclave non deve essere interpretata letteralmente, ma come riflesso di un clima ideologico in cui la religione diventa terreno di battaglia. Mentre la Chiesa si prepara alla successione, la politica americana esercita una certa influenza.