Sulla natura dell’enorme voragine che si è aperta oggi a Napoli, nel parcheggio dell’Ospedale del Mare, “ci sono forti contraddizioni: c’è chi parla di evento doloso e chi lo imputa a cause idrogeologiche. Ancora non è stata definita la natura dell’evento, c’è la magistratura che sta indagando. E’ vero anche che le piogge intense di questi ultimi giorni possono aver aggravato seriamente la condizione di stabilità del sottosuolo di Napoli, che non è un sottosuolo facile perché caratterizzato da innumerevoli condotte, livelli di vuoti ed ex cave di tufo, non è un sottosuolo che sta in equilibrio e le precipitazioni intense possono causare questi fenomeni. Ma siamo nella fase in cui non si capisce bene cosa abbia originato questo evento”. Così all’AdnKronos Gaetano Sammartino, geologo e presidente della sezione Campania della Società Italiana Geologia Ambientale.

Fonte