E’ del gennaio del 2020 l’allarme lanciato dai geologi sul rischio voragini in Italia, durante il convegno dedicato a voragini e cavità sotterranee organizzato da Ispra, Sigea e Società geografica Italiana. In quell’occasione, dopo Roma risultava essere Napoli la città più a rischio, “un dato che confermiamo oggi, ma un anno da quel convegno nulla è stato fatto. Esistono delle mappature che individuano le aree a maggior rischio sprofondamento ma non essendo stato fatto nulla non posso far altro che confermare questa problematica”. Così all’AdnKronos Gaetano Sammartino, geologo e presidente della sezione Campania della Società Italiana Geologia Ambientale, sulla voragine che si è aperta all’alba nel parcheggio interno dell’Ospedale del mare di Ponticelli.

Fonte