Von der Leyen presenta il piano per rafforzare la difesa dell’Europa

L’Europa “è pronta” a intraprendere le azioni necessarie per la sua difesa, afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentazione a Bruxelles del piano in cinque punti ‘Rearm Europe’, in preparazione del summit straordinario di giovedì. Von der Leyen sottolinea l’importanza di rispondere a sfide crescenti nella sicurezza, dichiarando che “viviamo in tempi molto pericolosi”. Il piano mira a rafforzare le capacità difensive europee e a garantire una risposta efficace alle minacce attuali. L’iniziativa riflette la necessità urgente di un’azione coordinata tra gli Stati membri dell’Unione Europea per affrontare le instabilità geopolitiche e le implicazioni per la sicurezza. Con il summit alle porte, la Commissione Europea si propone di mobilitare risorse e sviluppare strategie condivise per affrontare le sfide della sicurezza. L’obiettivo è di rendere l’Europa più resiliente e preparata, assicurando che le risorse siano utilizzate in modo ottimale per la protezione dei cittadini europei.