Von der Leyen in India: Accordo Commerciale Bruxelles-Nuova Delhi entro la Fine dell’Anno

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi in India, con l’obiettivo di concludere un accordo commerciale tra Bruxelles e Nuova Delhi entro la fine dell’anno. Nonostante i negoziati si presentino complessi, entrambe le parti sono motivate a raggiungere un intesa che possa potenziare i legami commerciali e facilitare una cooperazione più stretta. Durante l’incontro, sono stati discussi vari temi cruciali, con un focus sulla riduzione delle barriere tariffarie e sull’accesso ai mercati. Questo accordo potrebbe rappresentare un passo significativo per rafforzare le relazioni già esistenti tra l’Unione Europea e l’India, favorendo il commercio e gli investimenti reciproci. La volontà di procedere con le negoziazioni dimostra l’impegno di entrambe le parti nel consolidare un partenariato strategico, non solo a livello commerciale, ma anche in ambiti come la sostenibilità e la tecnologia. La conclusione dell’accordo è vista come un’opportunità per promuovere una crescita economica sostenibile e per affrontare le sfide globali insieme. Le prossime fasi dei negoziati saranno fondamentali per verificare la fattibilità dell’intesa.