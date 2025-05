Von der Leyen agli scienziati minacciati da Trump: ‘Troverete rifugio in Europa’

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha lanciato l’iniziativa “Choose Europe” per attirare scienziati statunitensi minacciati dalle politiche di Trump. Questo progetto mira a promuovere la ricerca e l’innovazione in Europa. Il presidente francese Macron ha sottolineato che il progresso dell’umanità è in gioco. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole per i ricercatori e sostenere lo sviluppo scientifico in Europa, favorendo un’unione tra scienziati di diverse nazionalità.