Vomero Music Festival: il suono della cultura napoletana

Al via il Vomero Music Festival, un evento musicale che promuove la varietà dei generi. La seconda edizione avrà luogo al Chiostro San Francesco, a partire dal 25 settembre, alle ore 20:00. Organizzato dall’Associazione Musicisti Manuel de Falla, in collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero, il festival offre un percorso sonoro che spazia dalla musica colta a quella delle tradizioni popolari.

Il Vomero Music Festival 2025 si svolgerà in prestigiosi luoghi culturali come Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e Villa Floridiana. Inclusi nel programma anche il Chiostro San Francesco e la Chiesa del Sacro Cuore – Salesiani Vomero. L’evento proporrà otto concerti acustici, toccando generi come Flamenco, Jazz, Tango Argentino, canzoni e Barocco napoletani, musica Moderna e Contemporanea, e opere del ‘600 e ‘700 europeo.

Fino al 30 novembre 2025, oltre trenta artisti si esibiranno, creando un mix di musicisti affermati e talenti emergenti. L’apertura del festival sarà caratterizzata dal concerto “Two ways out”, con Luigi Di Nunzio e Pietro Condorelli, duo di sax alto e chitarra jazz. Il costo del biglietto è di 10 euro, con consumazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3496352376 e 3497673055, o inviare un’email a [email protected].