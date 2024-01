Volto Rai scrive a Signorini: “Questi gieffini non hanno umanità!”

Ieri siamo rimasti un po’ tutti (Alfonso Signorini compreso) sconvolti dalla completa mancanza di rispetto, empatia e umanità di alcuni concorrenti del Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice Luzzi. E tra i personaggi noti che hanno duramente criticato gli atteggiamenti dei gieffini c’è anche un noto volto Rai. Rossella Erra non appena ha saputo del lutto di Beatrice ha voluto lasciarle un messaggio su Instagram.

“Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”.

Non solo delle belle parole per la Luzzi, Rossella poso dopo ha scritto una lettera ad Alfonso Signorini, nella quale ha riassunto più o meno quello che pensano tutti i telespettatori dotati di buon senso che ieri hanno visto i gieffini impegnati tra canti, balli, limoni agli schiaccianoci e preoccupazioni per le feste in programma (immagini distanti anni luce dalle reazioni dei concorrenti del GF Vip 5 dopo il lutto di Dayane).

“Caro Alfonso perdonami, ma il mio sarà uno sfogo (forse un po’ bacchettone), sulla scia di un dolore da me provato anni fa, in questo stesso periodo, proprio come Beatrice. Un ragazzo che ha finto di amarla e non perde mai occasione di sbeffeggiarla in diretta, (appoggiato dalla sua irriverente e dissacrante amica, che non ha dato il minimo segno di contrizione) e stasera finge una “simpatica” gag con lo schiaccianoci, totalmente fuori luogo. – ha continuato il volto Rai. – Altri che cantano a squarciagola senza un minimo di rispetto, un’altra ragazza, che come me ha perso il padre il primo dell’anno e che per questo, dovrebbe comprendere ancor di più la dolorosa situazione ed invece con la sua amica, spera che non vengano annullate le feste perché “è sempre un programma”.

Bene ragazzi insensibili, sarà pur un programma televisivo, ma è sempre uno spaccato di vita, un momento in cui anche io che vi guardo da casa, ho bisogno di vedere da parte vostra compassione, indulgenza, comprensione. Posso anche comprendere i litigi e le divergenze, ma se proprio non potete e non volete dimostrare vicinanza, allora astenetevi e per una volta tacete e rispettate il cuore di una persona, che adesso è a pezzi. Oso addirittura pensare, che alcuni di voi siano contenti della sua uscita, perché finalmente ve la siete levata di torno e pensate di fare, ora chissà quale Grande Fratello. Oh “cari” ragazzi, la state facendo una cosa grande… una grande figura di niente! Perché in quella casa, avete perso una cosa, o forse non l’avete mai avuta: L’UMANITA!”