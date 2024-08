Volto di Ballando con le Stelle ad Amici? “Progetto molto interessante”

Negli anni sono stati diversi i protagonisti di Ballando con le Stelle che poi sono approdati ad Amici di Maria, da Natalia Titova, fino a Raimondo Todaro e adesso un altro volto dello show di Rai Uno si è detto disponibile al “trasloco”. Stefano Oradei al settimanale Mio ha rivelato che sarebbe pronto a partecipare al talent di Maria De Filippi, visto che gli permetterebbe di fare il suo lavoro, che è quello di maestro di ballo. Oradei però non ha escluso nemmeno un ritorno a Ballando.

Stefano Oradei, da volto di Ballando a volto di Amici?

“Ho le porte aperte con Ballando, nel senso che ci siamo sentiti con Milly e sono a disposizione se dovesse servire. Ma ci devono essere basi solide. Se farei Amici? Per Amici è lo stesso discorso, anche se non ho mai avuto contatti diretti. Sul piano artistico senz’altro sarebbe un progetto davvero interessante. E’ un programma importante che mi permetterebbe di fare l’insegnante di danza e in fondo questo è ciò che faccio nella mia vita. […] Ballando? È stato un capitolo meraviglioso e sono rimasto in buoni rapporti con tutti, con Milly Carlucci ci sentiamo spesso. Ho trascorso anni meravigliosi fino al momento in cui gli impegni con la danza mi hanno portato all’estero”.

Intanto continua a gonfie vele il matrimonio tra Stefano Oradei e Manila Nazzaro: “Con Manila vivo un sogno. Ci siamo incontrati in occasione di alcuni eventi, poi durante un’intervista che le ho fatto alla radio. Dopo qualche mese in cui ci sentivamo per lavoro, lei era alle prese con un trasloco, io da conoscente le ho dato una mano ed è arrivato tutto così, in modo spontaneo. Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente. Il mio primo pensiero al mattino: Manila Nazzaro, l’ultimo: Manila Nazzaro. La pura verità“.