Volto del GF Vip confessa: “Mi hanno proposto il Trono di Uomini e Donne Spagna”

Il Grande Fratello di Barbara d’Urso, Uomini e Donne e poi Daniele Dal Moro è approdato anche al GF Vip.Grazie alla sua storia con Oriana Marzoli del veneto hanno parlato in diversi programmi televisivi spagnoli e a quanto pare per il volto del GF Vip sarebbe arrivata anche una proposta dalla Spagna. Durante una delle sue dirette su Twitch Daniele ha dichiarato che gli avrebbero chiesto di partecipare a Mujeres y hombres y viceversa (Uomini e Donne): “Allora ragazzi, mi hanno proposto il trono in Spagna. Però siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, lasciamo perdere dai“.

In realtà Uomini e Donne in Spagna è andato in onda dal 2008 al 2018 su Telecinco e dal 2019 al 2021 su Cuatro, poi la trasmissione ha chiuso i battenti. Evidentemente Mediaset Espana sta pensando di riportare in onda Mujeres y hombres y viceversa.

Perché lui non ci andrebbe mai , ma come sarebbe bello se andasse veramente sul trono in Spagna aahahah#oriele — luca roviti (@luca_roviti89) July 15, 2023

Daniele Dal Moro su Uomini e Donne, le rivelazioni dell’ex volto del GF Vip 7.

Nel 2020 i troni di Uomini e Donne si sono interrotti per un breve periodo per l’emergenza legata al Covid. Quando la trasmissione è tornata in onda però Daniele Dal Moro è sparito. Tre anni fa in una serie di stories il veronese ha risposto alle domande dei fan che gli chiedevano come mai avesse deciso di non concludere la sua esperienza mariana.