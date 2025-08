Volti nuovi in Serie A: guida al fantacalcio 2023-2024

Con l’inizio del campionato di Serie A ormai imminente, i fantallenatori si preparano a creare le loro squadre per il Fantacampionato Gazzetta. La prima giornata è fissata per sabato 23 agosto, rendendo questo periodo cruciale per analizzare i nuovi volti del torneo.

Il mercato estivo ha portato diverse sorprese, con molti calciatori in fase di esordio nel campionato italiano, compresi quelli tornati da esperienze all’estero o promossi dalla categoria inferiore. È fondamentale tenere d’occhio anche i giocatori già noti che hanno cambiato squadra.

Per supportare i fantallenatori, sono disponibili schede dettagliate sui calciatori più rilevanti del mercato estivo. Questi profili offrono informazioni utili per orientarsi tra le scelte disponibili e costruire una squadra competitiva. La preparazione è dunque in pieno svolgimento mentre si attende l’inizio di una nuova emozionante stagione.