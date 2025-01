Volterra, il borgo degli etruschi e dei vampiri

Volterra, situata tra le colline toscane, è famosa per la sua eredità etrusca e medievale, ma ha recentemente attirato un pubblico diverso grazie alla serie di romanzi “Twilight” di Stephenie Meyer, dove la città è descritta come il quartier generale dei Volturi, una potente congrega di vampiri. Questo legame ha portato fan da tutto il mondo a esplorare i luoghi che hanno ispirato la saga. Nonostante le riprese del film siano avvenute altrove, Volterra ha sfruttato questa popolarità offrendo tour tematici.

Fondata dagli etruschi nel IV secolo a.C., Volterra conserva importanti testimonianze storiche come la Porta all’Arco e l’Acropoli. Il Museo Etrusco Guarnacci ospita una ricca collezione di reperti, tra cui urne funerarie. Il Museo dell’Alabastro celebra l’artigianato locale, mentre il ben conservato Teatro Romano risale al I secolo a.C. Tra i monumenti medievali spiccano il Palazzo dei Priori e il Duomo, ricco di affreschi.

Volterra non è direttamente collegata dalle ferrovie principali; le stazioni di Cecina e Pontedera offrono collegamenti in autobus, mentre chi viaggia in auto può utilizzare l’autostrada A1 e le strade panoramiche circostanti.

La città è animata da eventi durante tutto l’anno, come “Volterra A.D. 1398,” una rievocazione medievale, e il Festival Internazionale del Teatro Romano, che mette in risalto il suo patrimonio culturale. In autunno, “Volterra Gusto” celebra la gastronomia locale, tra cui il tartufo bianco.

La cucina di Volterra è caratterizzata da piatti tradizionali toscani, come la zuppa volterrana e il cinghiale in umido, accompagnati da prelibatezze dolci come i cantucci, offrendo ai visitatori un’autentica esperienza gastronomica.