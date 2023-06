Volpe solitaria diventa irriconoscibile quando le presentano i cuccioli orfani

Una volpe in un centro di recupero per la fauna selvatica ha adottato tre cuccioli rimasti orfani: l’affetto che mostra verso i piccoli è incredibile.

Dalla solitudine all’affetto materno. È questa la strada percorsa da una giovane volpe, alla quale è stato dato il nome di nome Hope, che, dopo essere stata salvata, è diventata la mamma adottiva di tre piccoli volpi orfane. La sua storia è stata raccontata in alcuni post e video condivisi sulle pagine social di un rifugio del Massachusetts, il Newhouse Wildlife Rescue, in particolare su Instagram all’account @new house wild life rescue.

La volpe Hope diventa la mamma adottiva di tre piccoli di cucciolate diverse rimasti orfani

Il Newhouse Wildlife Rescue è, come si legge sul profilo Instagram, un servizio di salvataggio di animali in difficoltà «non-profit focusing on rehabilitating injured and orphaned wildlife» (tradotto in italiano: «senza scopo di lucro che si concentra sulla riabilitazione della fauna selvatica ferita e orfana»).

La storia di Hope viene da Chelmsford, un comune degli Stati Uniti d’America facente parte della contea di Middlesex nello stato federato statunitense del Massachusetts. La volpe è stata salvata dai volontari del New House Wildlife Sanctuary alcuni mesi fa. Arrivata al centro e ricoverata, a Hope è stato diagnosticata la sindrome vestibolare canina, un disturbo improvviso e non progressivo dell’equilibrio dovuto a condizioni patologiche che interessano il sistema vestibolare e che comportano un’inclinazione della testa su un lato e difficoltà a mantenere l’equilibrio.

Hope è rimasta ricoverata al centro per diverse settimane in completa solitudine. Quando i volontari del New House Wildlife Sanctuary hanno salvato tre piccoli di volpe di circa un mese di vita provenienti da tre cucciolate diverse e rimasti senza mamma, hanno pensato di affidarli a Hope perché insegnasse loro come sopravvivere in natura e in modo che non si adattassero al contatto con le persone. Lo staff sapeva che la volpe era docile con gli umani, ma non sapevano come si sarebbe potuta comportare con dei cuccioli non suoi.

Dopo aver valutato attentamente la situazione e aver preso le precauzioni necessarie, lo staff ha deciso di presentare i cuccioli a Hope. Non appena la volpe ha visto i piccoli indifesi, il suo istinto materno ha avuto il sopravvento: ha iniziato a scavare attorno alla sua recinzione per correre incontro ai cuccioli, i quali vedendola e riconoscendo in lei una figura della quale potersi fidare hanno iniziato a chiamarla. Prima di mettere la volpe nella stessa gabbia dei cuccioli, i volontari le hanno messo una museruola per assicurarsi che non avrebbe fatto del male ai piccoli. L’atteggiamento calmo e protettivo che Hope ha sin da subito assunto una volta raggiunti i tre volpacchiotti ha tolto ogni dubbio su un suo possibile comportamento aggressivo. Assunto il ruolo di mamma adottiva a tempo pieno, la volpe ha mostrato un lato di sé sconosciuto allo staff: dolcissima ed estremamente premurosa, Hope si prende ora cura dei cuccioli proprio come se fossero suoi. Come si legge nei post sui social condivisi dal New House Wildlife Sanctuary, presto sarà pronta una grande recinzione che possa accogliere la famiglia di volpi in modo che possano sentirsi più liberi durante la riabilitazione e prima di essere reintrodotti nel loro habitat naturale. (di Elisabetta Guglielmi)