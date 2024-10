Volpe lascia BellaMa’ perché Diaco ci sarebbe rimasto male: il retroscena

L’assenza di Adriana Volpe da BellaMa’ è stata trasformatasi in un licenziamento, secondo quanto riportato da TvBlog. La conduttrice non tornerà più al programma a causa dell’intervista concessa a Verissimo, trasmessa su Canale 5. La scelta di Volpe di rilasciare l’intervista a un concorrente della Rai è stata vista come la causa principale della sua esclusione. Infatti, l’intervista a Verissimo, oltre a essere la prima di una serie di apparizioni con Silvia Toffanin, ha violato il contratto di ospitate della Rai, il quale stabilisce che chi lavora in un programma Rai non può apparire in programmi concorrenti né prima né dopo.

In aggiunta, si segnala che Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, aveva intenzione di ospitare Volpe nel suo show, cercando anche l’approvazione della stessa per una pace pubblica con Giancarlo Magalli. Tuttavia, Adriana Volpe ha scelto di presentarsi da Silvia Toffanin per risolvere le questioni con Magalli. Diaco non era a conoscenza delle intenzioni di Volpe quando ha proposto il suo programma come palcoscenico per ricucire i rapporti con Magalli, che inizialmente sembrava essere un accordo possibile.

L’intervista e la scelta di apparire a Verissimo, quindi, sembrano aver segnato una svolta definitiva nella carriera televisiva di Adriana Volpe, che ha deciso di contravvenire a quanto previsto dal suo contratto con la Rai. Questa decisione ha generato non poche polemiche, specialmente considerando gli anni di lavoro della Volpe sulla rete pubblica e il ritorno a BellaMa’ avvenuto circa due anni fa.

L’analisi di TvBlog mette in evidenza non solo i motivi legati alla violazione del contratto, ma anche le dinamiche interne tra i vari conduttori e programmi. Diaco avrebbe voluto approfittare della presenza di Volpe per creare un momento di riconciliazione televisiva, ma la situazione ha preso una direzione diversa, culminando nell’allontanamento definitivo di Adriana Volpe da BellaMa’.

In conclusione, la vicenda rappresenta un esempio delle complesse relazioni e strategie nel mondo della televisione italiana, evidenziando come decisioni personali possano influenzare in modo decisivo le carriere e le collaborazioni nel panorama mediatico.