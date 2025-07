Volpe e Catanzaro: sfida al Napoli come una finale di Champions

Oggi il Catanzaro incontrerà il Napoli in un’amichevole che promette grandi emozioni per i giocatori e i tifosi. Tra i protagonisti della partita ci sarà Giovanni Volpe, un giovane talento della squadra calabrese, di origini puteolane.

Maurizio De Rosa, il suo procuratore, ha dichiarato che Volpe è entusiasta di affrontare una squadra di grande calibro come il Napoli, percependo l’incontro come un’opportunità unica, quasi paragonabile a una finale di Champions League. Sebbene non sia certo che inizierà titolare, la sua presenza in campo è garantita.

De Rosa ha anche parlato delle difficoltà che i giovani calciatori incontrano a causa delle normative sugli under in Serie B, che penalizzano il minutaggio per i giocatori nati nel 2002 e 2003. Questi regolamenti spingono le società a preferire calciatori più giovani per ottenere maggiori contributi economici, complicando i percorsi di carriera dei talenti emergenti.

Nonostante ciò, il Catanzaro sta costruendo una squadra competitiva sotto la guida del mister Alberto Aquilani, e l’obiettivo è di raggiungere le prime otto posizioni della classifica, anche se la priorità resta la salvezza. De Rosa ha anche accennato a un possibile trasferimento di Volpe, sottolineando contatti con un’altra squadra di Serie C, ma per ora è concentrato sull’impegno odierno.

Infine, in un gesto simbolico, Volpe ha manifestato il desiderio di scambiare la maglia con Kevin De Bruyne, un sogno per un giovane calciatore che si affaccia al mondo del calcio di alto livello.