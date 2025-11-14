Volpe disorientata salvata a Monza trova nuova casa sicura

Era una mattina di settembre quando una volpe disorientata è stata avvistata sui tetti di Arcore, in mezzo ai festeggiamenti per il Gran Premio di Formula 1. Questo esemplare, visibilmente magro, si aggirava per le strade in cerca di cibo, avvicinandosi senza paura alle persone.

La volpe è stata salvata da Said Beid, un pet detective di Villasanta, che l’ha portata al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, dove è attualmente in cura. Qui, grazie all’impegno di Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa, la volpe ha ricevuto il nome di Cindy e vi rimarrà come nuova casa. Non potrà essere reinserita nel suo habitat naturale perché ha perso la capacità di sopravvivere da animale selvatico, essendo diventata troppo “umanizzata”.

Il suo contatto ravvicinato con gli esseri umani le ha fatto perdere i timori naturali che sono essenziali per la sua sopravvivenza. In precedenza, Cindy era scappata dal bosco di Bernate durante i lavori per la costruzione della Pedemontana, diventando un simbolo della fauna colpita dall’intervento umano. Pur mostrando segni di miglioramento, come documentato in un video sui social, Cindy non potrà tornare nei boschi. Per garantire una vita dignitosa e sicura, rimarrà al Cras di Calolziocorte, dove potrà vivere protetta e accudita.