18.4 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Animali

Volpe disorientata salvata a Monza trova nuova casa sicura

Da stranotizie
Volpe disorientata salvata a Monza trova nuova casa sicura

Era una mattina di settembre quando una volpe disorientata è stata avvistata sui tetti di Arcore, in mezzo ai festeggiamenti per il Gran Premio di Formula 1. Questo esemplare, visibilmente magro, si aggirava per le strade in cerca di cibo, avvicinandosi senza paura alle persone.

La volpe è stata salvata da Said Beid, un pet detective di Villasanta, che l’ha portata al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, dove è attualmente in cura. Qui, grazie all’impegno di Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa, la volpe ha ricevuto il nome di Cindy e vi rimarrà come nuova casa. Non potrà essere reinserita nel suo habitat naturale perché ha perso la capacità di sopravvivere da animale selvatico, essendo diventata troppo “umanizzata”.

Il suo contatto ravvicinato con gli esseri umani le ha fatto perdere i timori naturali che sono essenziali per la sua sopravvivenza. In precedenza, Cindy era scappata dal bosco di Bernate durante i lavori per la costruzione della Pedemontana, diventando un simbolo della fauna colpita dall’intervento umano. Pur mostrando segni di miglioramento, come documentato in un video sui social, Cindy non potrà tornare nei boschi. Per garantire una vita dignitosa e sicura, rimarrà al Cras di Calolziocorte, dove potrà vivere protetta e accudita.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Marocco: le meraviglie da scoprire nella terra dei souk
Articolo successivo
Filippo Sorcinelli e l’arte multisensoriale a Modena
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.