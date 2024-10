Volotea ottimizza il consumo di carburante e migliora le prestazioni della flotta

Volotea, la compagnia aerea che collega città di piccole e medie dimensioni in Europa, ha firmato un accordo con Airbus per implementare il sistema Descent Profile Optimization (DPO) sulla sua flotta di 44 aeromobili Airbus A319 e A320. Questo sistema, sviluppato da Airbus, mira a ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di carbonio. L’accordo, siglato durante la fiera MRO Europe a Barcellona, comprende anche la piattaforma Skywise per la manutenzione predittiva, che migliora l’affidabilità della flotta. Volotea ha avviato l’installazione del DPO nel 2019, utilizzando algoritmi avanzati per ottimizzare le traiettorie di discesa e i margini di velocità. Ciò ha portato a un significativo risparmio di carburante e all’estensione dei livelli di crociera, contribuendo a diminuire i costi operativi e le emissioni di CO2. Finora, la compagnia ha risparmiato circa 958 tonnellate di CO2 e si prevede che entro il 2030 supererà le 2.000 tonnellate.

Eduard Diviu, COO di Volotea, ha sottolineato che l’ottimizzazione delle fasi di volo ha migliorato sensibilmente l’efficienza della compagnia. Delphine Gianoglio di Airbus ha dichiarato che l’obiettivo comune è raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050. Dal 2019, Volotea ha equipaggiato la sua flotta con il DPO, avviando l’implementazione prima su 15 A319 e successivamente su altri modelli, fino a coprire l’intera flotta nel 2023. Grazie a un accordo a lungo termine con Airbus, ogni nuovo aeromobile sarà dotato di questo sistema.

Volotea ha anche fissato come obiettivo di ridurre del 50% le emissioni di CO2 per passeggero-chilometro entro il 2030, e grazie a risultati verificati ha accelerato l’obiettivo al 2025. La compagnia è stata premiata come “Compagnia Low-Cost di Aviazione Sostenibile” ai Norns Awards 2023.

In aggiunta, Volotea ha avviato la sperimentazione di Skywise Predictive Maintenance +, che analizza i dati dei sensori per prevenire guasti. Questa tecnologia riduce gli eventi di Aircraft on Ground (AOG) e migliora l’efficienza operativa, portando vantaggi nei costi di manutenzione e nella qualità del servizio per i passeggeri. Diviu ha confermato l’importanza della collaborazione con Airbus per mantenere alta la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni. Airbus, in qualità di fornitore chiave, supporta Volotea nella sua strategia di crescita della flotta.