Volotea ottiene il riconoscimento “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost 2024”

Volotea, una delle compagnie aeree indipendenti in più rapida crescita in Europa, è stata premiata – per il secondo anno consecutivo – con il prestigioso Skytrax World Airline Award come “Migliore compagnia aerea low-cost in Europa”. Skytrax è la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto, tanto da affermarsi tra gli enti più autorevoli nel settore, e i World Airline Awards, che quest’anno festeggiano il 25° anniversario, sono un riconoscimento prestigioso nel mondo dell’aviazione e rappresentano un punto di riferimento per l’eccellenza.

I vincitori del premio sono determinati attraverso il sondaggio annuale dei consumatori Skytrax, riconosciuto a livello internazionale come il più grande sondaggio al mondo sulla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree. L’edizione 2023/2024 ha visto la partecipazione attiva di clienti di oltre 100 nazionalità, con più di 21,4 milioni di voti validi. Questa vasta scala sottolinea l’importanza del sondaggio ed evidenzia l’impegno di Volotea a soddisfare le esigenze dei suoi clienti e a migliorare continuamente il proprio servizio che si distingue per il comfort e la qualità degli interni delle cabine e degli aeromobili, per l’affidabilità del proprio customer care e, soprattutto, per la gentilezza e professionalità del personale di bordo, offrendo una connettività unica tra le città europee di piccole e medie dimensioni.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha aggiunto: “Ci congratuliamo con Volotea per essere stata nominata “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” per il secondo anno consecutivo, un risultato davvero eccezionale. Il mercato europeo è estremamente competitivo per le compagnie aeree low-cost: ecco perché il management e il personale di Volotea devono essere estremamente orgogliosi di questo riconoscimento che sottolinea ancora una volta la qualità del loro servizio e della loro ospitalità”.

Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato: “Siamo molto felici di ricevere ancora una volta questo riconoscimento da Skytrax. Da quando abbiamo avviato le nostre attività nel 2012, ci siamo concentrati sull’offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di volo di qualità a prezzi sempre competitivi, e ad oggi lo abbiamo fatto per oltre 60 milioni di viaggiatori in tutta Europa. Questo premio va a tutto il nostro team, in particolare al nostro personale di bordo, sempre molto professionale, per il loro prezioso impegno e dedizione. E naturalmente un grande grazie ai nostri passeggeri e a Skytrax per questo riconoscimento”.

Con punteggi record Net Promoter Score (NPS) nel corso dell’anno, compresi i dati calcolati fino alla fine di maggio pari a 40 punti, e con un elevato tasso di raccomandazione (9 passeggeri su 10 raccomanderebbero la compagnia aerea a familiari e amici), questo riconoscimento da parte di Skytrax conferma ulteriormente la posizione di leadership di Volotea come compagnia aerea low-cost in Europa e la sua reputazione di scelta preferita per i viaggiatori in cerca di connettività non-stop, tariffe convenienti e un’esperienza di viaggio eccezionale.

Il premio è stato consegnato a Volotea al Fairmont Windsor Park di Londra durante un evento a cui hanno partecipato Edward Plaisted, CEO di Skytrax; Esther Calvo, Client Experience Director di Volotea; i piloti Rafael Villalobos di Nantes e Claudio Sinno di Verona; e i responsabili di base Patricia Lorenzo di Bilbao/Oviedo, Benjamin Millet di Nantes e Francesca Pierantozzi di Firenze.

La compagnia aerea aggiunge questo riconoscimento alla sua crescente lista di successi, tra cui una valutazione di quattro stelle per il 2024, sempre da parte di Skytrax. Inoltre, a marzo la compagnia ha ricevuto il premio “Migliore compagnia aerea europea low-cost 2024” ai World Travel Awards, segnando così la sua terza vittoria, avendo già ottenuto questo riconoscimento nel 2021 e nel 2022.