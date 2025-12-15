Volotea e ITA Airways per la Sardegna

I vettori aerei Volotea e ITA Airways hanno presentato un’offerta congiunta per la partecipazione alle procedure di gara della continuità territoriale in Sardegna sulle rotte Cagliari/Roma-Fiumicino e viceversa, e Olbia/Milano-Linate e viceversa. La decisione nasce dalla volontà comune di garantire ai cittadini sardi collegamenti aerei efficienti, regolari e di qualità, con un servizio affidabile e un’offerta di voli pensata per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità dell’isola.

La collaborazione riunisce due aziende altamente complementari e sostiene il successo del programma di continuità territoriale. Grazie all’esperienza pluriennale di Volotea nella gestione di rotte in regime di continuità territoriale e alla capillarità della rete di ITA Airways dal suo hub di Roma-Fiumicino e dall’aeroporto di Milano-Linate, in caso di aggiudicazione i passeggeri potranno beneficiare di un servizio integrato che punta sull’affidabilità operativa e sull’accessibilità delle tariffe.

L’obiettivo della partnership è offrire una soluzione concreta alle necessità di mobilità dei passeggeri residenti in Sardegna, assicurando continuità nei collegamenti con la Penisola durante tutto l’anno, anche nei periodi di bassa stagione, con orari funzionali e servizi pensati per facilitare gli spostamenti per motivi di salute, lavoro, studio e turismo.

La partnership strategica tra Volotea e ITA Airways prevede la costituzione di un Raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione di una o di entrambe le rotte. Inoltre, attraverso un accordo di distribuzione interline incentrato su Roma-Fiumicino, entrambe le compagnie offriranno ai passeggeri più opzioni di collegamento. L’accordo di interline bilaterale recentemente sottoscritto dalle due compagnie consente ai vettori di offrire una rete combinata ancora più capillare, generando nuove opportunità di collegamento dall’hub di Roma-Fiumicino.