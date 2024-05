volontario scopre la ricetta della felicità

Il gesto compiuto da un volontario è in grado di ridare la felicità agli animali abbandonati: la storia dell’uomo è un esempio per molti.

Ci sono storie di altruismo che non smettono di appassionare chi le ascolta. È questo il caso di un giovane addestratore cinofilo, Wesley Chapel, che lavora come volontario in un rifugio statunitense della Carolina del Nord. Il ragazzo ha trovato quella che lui stesso definisce la “ricetta della felicità”: regalare un pomeriggio di gioia ai quattro zampe che vivono nei canili. Tutti i giorni, il giovane si reca in un rifugio per animali e compie un gesto davvero unico.

La felicità dei cani nel correre con il loro amico umano: l’iniziativa degna di lode del runner volontario

A testimoniare il suo altruismo sono i video che tutti i giorni l’addestratore cinofilo pubblica sul proprio profilo Instagram, It’s For The Dogs (all’account social @It’s For The Dogs).

I rifugi per animali di tutto il mondo ospitano milioni di cani e gatti che non hanno una casa né una famiglia. Questi quattro zampe trascorrono le ore chiusi nelle loro gabbie o nei loro box senza alcuna possibilità di correre, camminare o anche solo di vedere il cielo sopra le loro teste. Ognuno di loro dovrebbe avere la libertà di essere libero, ma purtroppo non è così.

Consapevole di questa situazione, un amante degli animali e addestratore cinofilo, Wesley Chapel, ha deciso di dare il suo contributo nella speranza che altre persone lo prendano ad esempio. Tutti i giorni, Wesley ama percorrere chilometri di corsa per mantenersi in forma. Un giorno, l’uomo ha pensato di recarsi in un canile vicino alla sua abitazione e chiedere di portare a fare una passeggiata uno dei cani ospitati. E così, da allora, ogni pomeriggio Wesley prende uno dei cani del canile e corre con il quattro zampe al parco.

Come spiega nella didascalia a un post condiviso su Instagram, i cani dei canili «hanno molte energie da bruciare, ma purtroppo questo non è possibile poiché trascorrono la maggior parte del tempo chiusi» in gabbia. I pomeriggi di felicità e spensieratezza all’aria aperta che l’uomo regala agli ospiti del canile sono insostituibili. Dal momento che è anche molto seguito sui social network, Wesley spera che qualcuno dei suoi follower decida di adottare i cagnolini bisognosi di una casa. L’iniziativa di Wesley è stata un successo: sono già quaranta i volontari che hanno deciso di seguire il suo esempio e di portare a correre uno dei cani dei rifugi. Si può sperare che sempre più persone decidano di rendere felici gli animali dei canili. (di Elisabetta Guglielmi)