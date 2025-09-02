24 C
Volontariato in Valle d’Aosta: priorità per il futuro dell’azione sociale

Claudio Latino, presidente del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, ha rivolto una lettera aperta ai candidati sindaci e vicesindaci di Aosta e ai rappresentanti delle liste per le elezioni regionali, sottolineando l’importanza del volontariato nella regione. Nel documento, il Csv ha evidenziato due priorità fondamentali.

La prima è una richiesta urgente per l’approvazione della Legge regionale sul Terzo Settore e Volontariato, ferma da tempo in commissione. Latino ha sottolineato che è necessario prevedere risorse certe per il Csv, al fine di garantire la continuità delle attività a favore del volontariato e della comunità.

La seconda priorità è la realizzazione del progetto “Casa del Volontariato” ad Aosta. Latino ha evidenziato che, dopo oltre vent’anni, le organizzazioni hanno dovuto lasciare gli spazi precedenti a causa di problemi economici. La nuova sede, pur essendo decorosa e ristrutturata, non soddisfa le esigenze delle associazioni, poiché gli spazi sono ridotti della metà rispetto a quelli precedenti.

Latino ha espresso la necessità di affrontare queste questioni senza ulteriori rinvii, in quanto il supporto al volontariato è essenziale per creare una comunità più inclusiva e solidale. Alla fine della lettera, ha offerto la sua disponibilità per incontri con i candidati, per illustrare l’attività del Csv e discutere le necessità del volontariato in Valle d’Aosta.

