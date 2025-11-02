Volontariato faunistico in Italia: unisciti a Lipu Cruma

La Lipu Cruma cerca nuovi volontari per potenziare le sue attività di protezione della fauna selvatica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione, programmati per il 16, 17 e 18 novembre. Il supporto dei volontari è essenziale per il soccorso, la cura e la riabilitazione degli animali in difficoltà.

Le opportunità di volontariato includono diverse attività. Una delle principali è il recupero degli animali ricoverati, che richiede impegno e passione. I volontari inizieranno affiancando colleghi esperti e, con il tempo, si occuperanno di compiti sempre più complessi. Inoltre, è possibile partecipare al soccorso sul territorio, raccogliendo animali in difficoltà e trasportandoli al centro di recupero. Questa attività è ideale per chi è dinamico e ha la possibilità di muoversi liberamente.

Un altro ruolo importante è quello del centralino soccorso, dove si rispondono a oltre 10.000 segnalazioni annuali dai cittadini. È richiesta capacità di ascolto e comunicazione. Per chi preferisce restare “dietro le quinte”, c’è il ruolo logistico, che comprende acquisto di materiali e manutenzione.

Per diventare volontario, è necessario avere più di 18 anni, essere vaccinati contro il tetano, iscriversi alla Lipu e condividerne i valori. Sono richieste anche responsabilità, pazienza, flessibilità e attitudine al lavoro di squadra. La formazione prevede un incontro in presenza e sessioni online, dove si apprenderanno le normative e le procedure di soccorso. Gli appuntamenti formativi includono un incontro sui temi legati alla gestione degli animali e aspetti di legislazione veterinaria.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.cruma.org.