Volontariato e tumore al seno: un impegno che cambia vite

Negli ultimi anni, l’importanza del volontariato nella salute pubblica è sempre più evidenziata da iniziative che ne misurano l’impatto. Europa Donna Italia, un movimento composto da circa 190 associazioni di volontariato, ha intrapreso un’analisi annuale delle proprie attività con l’obiettivo di evidenziare il valore del lavoro delle volontarie.

Grazie alla collaborazione con PwC Italia, è stato redatto un rapporto che ha rivelato dati significativi: 1,3 milioni di ore di volontariato sono state offerte da oltre 5.000 volontari, per lo più donne. Questi sforzi hanno portato a raccolte fondi di 65 milioni di euro dal 2019, utilizzati per finanziare strumenti diagnostici e cure, con oltre 309.000 visite specialistiche realizzate. Durante questo periodo, 281.000 pazienti e 24.000 familiari hanno ricevuto assistenza, mentre 236.000 donne hanno usufruito di esami per la diagnosi precoce.

Il rapporto, giunto alla sua sesta edizione, ha dimostrato l’efficacia della rete di Europa Donna, che ha aumentato l’attività volontaria del 16% negli ultimi anni. Nonostante la pandemia abbia causato un rallentamento delle attività di prevenzione, si stima un recupero: dal 2020, ci sono stati incrementi del 49% nei volontari e del 30% nelle donne raggiunte da campagne di diagnosi.

Inoltre, per migliorare la propria organizzazione, Europa Donna ha avviato la creazione di Delegazioni Regionali, un passo significativo verso un volontariato più strutturato e qualificato. La legge di bilancio 2025 promuove anche la partecipazione delle associazioni nelle decisioni istituzionali, sottolineando l’importanza del loro contributo nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale.