Volontariato animali a Forlì

Un gruppo di volontari si prende cura degli animali a quattro zampe dei parchi di Forlì. Dopo l’ok della giunta comunale, questo gruppo si occupa anche del parco Paul Harris e del parco della Resistenza. Le realtà di volontariato “La Piccola tana di Forlì” e “Made in bunny” si occupano di conigli e animali esotici che abitano aree verdi della città, dandogli da mangiare e monitorando le loro condizioni di salute.

I volontari cercano di arginare il problema dell’abbandono degli animali, incentivando l’adozione invece dell’acquisto. L’associazione organizza anche incontri con i bambini per insegnare come convivere con gli animali senza procurargli danno. Il ruolo di volontario è aperto a tutti, dai giovanissimi ai più adulti, e include anche attività di recupero di animali abbandonati.

L’associazione si occupa di monitorare lo stato di salute dei piccoli a quattro zampe nei parchi e di recuperare animali abbandonati o fuggiti. La filosofia dell’associazione è quella di curare e far vivere bene gli animali che già sono presenti nella città, senza incentivare l’acquisto di nuovi animali. Per il periodo natalizio, l’associazione crea dei gadget che riprendono il mondo degli amici a quattro zampe, i cui proventi sostengono la loro attività.