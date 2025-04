Volontari Pronti a Rispondere: NATO, Ucraina e la Sfida di una Missione Condivisa

Bruxelles è diventata per due giorni il centro della riflessione strategica sull’Europa della difesa e sul futuro del sostegno militare all’Ucraina. Al quartier generale della Nato si è tenuta la prima riunione ministeriale della Coalizione dei Volenterosi, un nuovo formato franco-britannico con oltre trenta Paesi per rafforzare l’assistenza a Kiev in una fase cruciale della guerra. Oggi si riuniranno i Paesi del Gruppo di contatto per l’Ucraina, noto come “Ramstein group”, dal nome della base militare tedesca che ha ospitato molte riunioni.