Volontari in Siria ricostruiscono scuole

Migliaia di scuole in Siria sono state devastate dal conflitto, ma i volontari di Talbisseh non vogliono aspettare aiuti esterni per ricostruire le aule scolastiche. Vogliono garantire ai bambini un luogo di apprendimento sicuro e dignitoso.

A Talbisseh, una città nella campagna centrale di Homs che ha perso quasi un quarto delle sue scuole a causa degli anni di conflitto, i cittadini comuni rifiutano di aspettare la ricostruzione. Invece, stanno ricostruendo le loro scuole da soli e, nel processo, stanno ridefinendo cosa significhi la ripresa.

La città di Talbisseh aveva inizialmente 24 scuole, ma solo 18 sono attualmente in funzione. In tutta la Siria, si stima che 6.383 scuole necessitino di restauro, mentre solo 797 sono state riabilitate finora.

Mustafa al-Daher, un fabbro di 48 anni e padre di cinque figli, si rese conto che i suoi due figli adolescenti non avrebbero ricevuto un’istruzione adeguata in queste condizioni, quindi chiese alla sua comunità una semplice domanda: e se noi stessi riparassimo tutto questo?

Nidal Al-Okaidi, un residente locale e attivista, ha lanciato una campagna documentando le condizioni delle scuole di Talbisseh con fotografie, condividendole sui social media e chiedendo donazioni. La risposta è stata immediata. emersa una rete di volontari: falegnami, lavoratori del metallo e operai, ognuno offrendo le proprie competenze senza pagamento.

Ahmed Issa Al-Juma’a, un falegname di 34 anni, si è unito alla campagna offrendo la sua esperienza nel fabbricare mobili, porte e finestre. Lui aveva lasciato Talbisseh durante il conflitto, ma era tornato dopo che i combattimenti nella zona si erano placati. Quando ha saputo della campagna, ha deciso di impegnarsi.

Abdul Monim Al-Moayni, un uomo di 53 anni che possiede un’officina, ha una motivazione più profonda. Anni prima dell’insurrezione, aveva offerto di volontariato per aiutare a costruire una clinica sanitaria, ma l’offerta era stata rifiutata in favore di persone con connessioni più solide. La delusione gli era rimasta dentro.

La campagna, avviata all’inizio dell’anno scolastico, ha già supportato 13 scuole e raccolto oltre 75.000 sterline. Il ministero dell’istruzione siriano, in risposta alla spinta dell’iniziativa, ha inviato 380 banchi. Le aule stanno riguadagnando le lavagne. I bagni stanno diventando funzionali. Le finestre vengono installate. I bambini siedono su sedie adeguate invece di telai di metallo nudo.

Il lavoro continua. Il divario rimane ampio. Migliaia di scuole in tutta la Siria hanno ancora bisogno di restauro. Ma a Talbisseh, i residenti stanno dimostrando che la trasformazione non richiede sempre di attendere soluzioni dall’alto. Richiede di presentarsi. Richiede credere che una scuola, un’aula, un bambino valgano abbastanza per dare tempo, competenze e impegno. In una città segnata dalla devastazione, quell’impegno è diventato una forma di ricostruzione in sé.