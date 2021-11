Dopo il maxi convegno italiano sui droni-taxi, di fatto il primo summit sulla mobilità del futuro, a Singapore Volocopter, pioniere della mobilità aerea urbana (UAM), ha completato con successo il suo primo volo con equipaggio sulla Marina Bay. Le autorità governative tra cui il Ministero dei Trasporti (MOT), l’Autorità per l’aviazione civile di Singapore (CAAS) e l’Economic Development Board (EDB) hanno supportato Volocopter in questa delicata fase di test e continueranno a farlo in futuro perché l’obiettivo è ambizioso: portare i servizi di aerotaxi commerciali a Singapore. Una rivoluzione che consentirà di risolvere tutti i problemi di traffico e di azzerare i tempi di trasporto fra i grandi aeroporti e il centro delle città.

Per il test è stato utilizzato un modello 2X che ha coperto una distanza di circa 1,5 km ed è stato in volo per due minuti ad un’altezza media di crociera di 40 metri. Un record assoluto per un aerotaxi: “Mai prima d’ora le persone sono state così vicine a sperimentare come sarà la mobilità aerea urbana nella città di domani”, ha spiegato Florian Reuter, CEO di Volocopter. Già perché fino ad oggi test del genere erano sempre avvenuti – per ovvi motivi di sicurezza – sul mare o sul deserto, mai su una città: il livello di sicurezza di questi giganteschi droni insomma inizia ad essere di alto livello. Il futuro della mobilità urbana è appena iniziato.