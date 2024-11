Volo da Londra dirottato verso Catania

Palermo è attualmente sotto allerta meteo a causa di violenti temporali che stanno colpendo il capoluogo siciliano e le aree limitrofe. Negli ultimi giorni, l’ondata di maltempo ha portato a notevoli disagi nella viabilità e ha causato un incidente aereo: un volo proveniente da Londra è stato dirottato a causa di una tromba d’aria nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi. Le previsioni non indicano un miglioramento imminente e la Protezione Civile ha avvertito sulla possibile insorgenza di rischi idrogeologici.

Le forti piogge hanno colpito in particolare diverse zone di Palermo, come Sferracavallo e Mondello, portando a numerosi allagamenti in strade centrali come Viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa. I soccorsi sono stati mobilitati per aiutare gli automobilisti bloccati dalle inondazioni, con il settore nord-ovest della città che ha subito i danni più gravi, compresi strade completamente sommerse.

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per piogge e temporali, prevedendo fenomeni intensi anche nelle prossime ore. Nel tardo pomeriggio, una tromba marina è stata avvistata vicino all’aeroporto di Punta Raisi, creando complicazioni nella navigazione aerea. Testimoni hanno riportato che il fenomeno è stato visibile lungo la costa, generando apprensione tra i viaggiatori e rendendo difficile l’atterraggio negli scali aerei.

Un volo proveniente da Londra Heathrow è stato costretto a dirottarsi a Catania a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, poiché le forti piogge e la tromba d’aria avevano reso impossibile un atterraggio sicuro a Palermo. Nonostante questo imprevisto, gli altri voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Punta Raisi hanno continuato a operare regolarmente.

La situazione meteo continua a essere monitorata con attenzione, mentre gli effetti del maltempo si fanno sentire su tutto il territorio, portando a un aumento delle misure di sicurezza e intervento da parte delle autorità locali.