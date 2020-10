Il ritorno di Trento. I ragazzi di coach Lorenzetti dopo due sconfitte consecutive, l’ultima dal timbro pesante inflitta dalla Lube, non sbagliano a Piacenza: 0-3 (22-25, 13-25, 21-25) contro la Gas Sales Bluenergy. Prestazione sopra le righe di Abdel-Aziz, autore di 20 punti e ospiti che tengono sempre in mano il pallino del gioco limitando i pericoli rappresentati da Georg Grozer 16 e Aaron Russell (MVP della sfida). Quarta vittoria su quattro incontri per la Lube Civitanova che passa a Monza sulla Vero Volley: 0-3 (21-25, 23-25, 20-25).

La capolista Sir Perugia è implacabile contro la NBV Verona. La formazione di coach Stoytchev non si ripete dopo il successo contro Monza e cede per 0-3 (22-25, 22-25, 23-25) nonostante le assenze pesanti tra le file degli umbri di Atanasijevic e Russo. Bene anche la Consar Ravenna che ripete la vittoria ottenuta venti giorni fa contro la Top Volley Cisterna in Coppa Italia. Tre punti importanti per Mengozzi e compagni che si aggiudicano un vero e proprio scontro salvezza con lo score di 3-0 (25-22, 25-21, 25-21). L’Allianz Milano si rimette in scia dopo il passo falso contro Vibo Valentia, superando la Leo Shoes Modena per 1-3 (24-26, 19-25, 25-20, 24-26), mentre proprio la Tonno Calippo chiude il quarto turno di Superlega superando la Kioene Padova in trasferta per 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 22-25). Padova davanti solo al fanalino di coda Cisterna con i 3 punti conquistati proprio ai danni della Top Volley.

RISULTATI 4a GIORNATA

Leo Shoes Modena-Allianz Milano 1-3

(24-26, 19-25, 25-20, 24-26)

Consar Ravenna-Top Volley Cisterna 3-0

(25-22, 25-21, 25-21)

Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3

(23-25, 24-26, 25-23, 22-25)

NBV Verona-Sir Safety Conad Perugia 0-3

(22-25, 22-25, 23-25)

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 0-3

(21-25, 23-25, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 0-3

(22-25, 13-25, 21-25)

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 12 punti; Cucine Lube Civitanova 11; Allianz Milano 9; Leo Shoes Modena, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, NBV Verona, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6; Consar Ravenna 4; Vero Volley Monza, Kioene Padova 3; Top Volley Cisterna 0.