volley, nella finale

Civitanova-Itas Trentino 3-2

– Saranno Civitanova e Perugia a contendersi la Supercoppa diin programma venerdì sera a Verona. Nella gara d’esordio stagionale all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, davanti a 529 spettatori, la Lube si impone nella semifinale di ritorno sull’Itas Trento al tie break, pareggiando la sconfitta rimediata sette giorni fa in trasferta. La squadra di Ferdinando De Giorgi si aggiudica poi il decisivo golden set (15-12), staccando il pass per la finale. Nell’altra semifinale la Sir Safety Conad difende il successo ottenuto all’andata in Umbria e, nonostante il ko al Palapanini contro Modena al tie break, andrà a sfidare i campioni del mondo per la conquista del primo trofeo stagionale.(25-18, 22-25, 25-19, 20-25, 15-11)

Civitanova: De Cecco 2, Juantorena 13, Anzani 8, Rychlicki 12, Leal 15, Simon 14, Marchisio (L), Balaso (L), Yant Herrera 0, Hadrava 0, Falaschi 0, Kovar 0. Non entrato: Larizza. Allenatore: De Giorgi.

Trento: Giannelli 8, Michieletto 11, Cortesia 7, Abdel-Aziz 20, Kooy 19, Podrascanin 9, Bonatesta (L), Rossini (L), Sperotto 0, De Angelis (L), Sosa Sierra 0, Santos De Souza 1, Argenta 0. Non entrato: Acuti. Allenatore: Lorenzetti.

Arbitri: Cesare, Vagni.

Note: durata set 23′, 31′, 26′, 25′, 19′ per un totale di 124′.



Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 3-2

(25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12)

Modena: Christenson 0, Lavia 11, Stankovic 11, Karlitzek 9, Petric 15, Mazzone 12, Iannelli (L), Sanguinetti (L), Porro 1, Grebennikov (L), Vettori 4, Bossi 3, Estrada Mazorra 1, Rinaldi 1. Allenatore: Giani.

Perugia: Travica 0, Leon Venero 21, Ricci 6, Vernon-Evans 12, Plotnytskyi 12, Sole’ 12, Piccinelli (L), Colaci (L), Ter Horst 3, Sossenheimer 1, Biglino 0, Zimmermann 1. Non entrati: Atanasijevic, Russo. Allenatore: Heynen.

Arbitri: Sobrero, Pozzato.

Note: durata set: 27′, 27′, 24′, 38′, 17′ per un totale di 133′.