Volley solidale a Natale in Italia

Da stranotizie
I piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Villa Malta di Sarno hanno vissuto un Natale diverso grazie alla visita di Antonino Milone, direttore generale della società di volley AutoAmbrosio San Giuseppe Terzigno. Milone ha donato 30 palloni di volley ai bambini degenti e al personale medico, con l’obiettivo di alleviare le loro sofferenze e portare un po’ di gioia nelle loro giornate tra cure e terapie.

Ad accompagnare Milone c’erano Pasquale Palmieri, responsabile del settore giovanile, e il dottor Giuseppe Colangelo, che cura gli atleti della società. L’iniziativa è stata apprezzata dal direttore sanitario dell’ospedale, dottor Nicola Grimaldi, e dal primario del reparto pediatrico, dottoressa Federica Santaniello.

Milone ha dichiarato che lo sport unisce le persone e che sentiva il bisogno di stare vicino ai bambini dell’ospedale di Sarno, che ha conosciuto grazie al dottor Colangelo. Ha anche ringraziato l’azienda Givova per aver messo a disposizione i palloni di volley per i bambini. Il suo pensiero va ai genitori dei bambini ricoverati e riconosce che il loro gesto è solo una goccia di bene in un mare di dolore quotidiano, ma è convinto che questi gesti siano il balsamo migliore per l’anima di chi soffre.

