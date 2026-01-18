Volley: Simone Porro torna con Lupi Siena

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena comunica che il palleggiatore Simone Porro è tornato ad allenarsi con la prima squadra dopo essersi ripreso dai problemi fisici che lo avevano tenuto fermo dall’inizio della stagione. Dopo aver superato le visite mediche di idoneità sportiva, il ragazzo ha ripreso gli allenamenti con il gruppo.

Il tecnico Petrella può così contare nuovamente su un giocatore fondamentale per il girone di ritorno, che si preannuncia impegnativo. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con l’infortunio muscolare dell’opposto Gabriele Nelli, che si è fermato e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni per stabilire il corretto recupero.