Sport

Volley Savigliano: arriva Andrea Bacco

Da stranotizie
La squadra di Volley Savigliano annuncia l’arrivo di un nuovo giovane talento, Andrea Bacco. Contestualmente, il club comunica anche la risoluzione consensuale del contratto con il libero Francesco Prosperi Turri, augurandogli un futuro luminoso.

Andrea Bacco, schiacciatore di 185 centimetri nato nel 2003, proviene dal Campi Reali Cantù, squadra con cui ha giocato gli ultimi due anni e mezzo in Serie A2. Dopo essersi unito a Cantù, ha disputato 92 partite, mettendo a segno 210 punti. In precedenza, il nativo di Carate Brianza ha indossato la maglia delle giovanili del Vero Volley Monza, vincendo la DelMonte Junior League, e del Med Store Tunit Macerata in Serie A3.

