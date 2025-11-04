Volley S3 e Salute: Roma celebra Sport e Solidarietà

15.9 C
Il Volley S3 sarà protagonista a Roma con un evento speciale e simbolico nella Città del Vaticano. Giovedì e venerdì, Piazza Pio XII, di fronte a San Pietro, ospiterà due giornate dedicate allo sport e alla prevenzione, nell’ambito della Carovana della Prevenzione, un progetto di Komen Italia per promuovere la salute femminile.

L’iniziativa sottolinea il legame tra la Federazione Italiana Pallavolo, il Volley S3 e Komen Italia, tutti uniti per diffondere messaggi di salute, solidarietà e partecipazione attraverso lo sport. Giovedì il villaggio del Volley S3 sarà aperto dalle 14:00 alle 17:30, mentre venerdì le attività si svolgeranno dalle 9:00 alle 17:30. Bambini, famiglie e visitatori potranno godere di due giorni di festa e interazione, con Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del progetto, e altri smart coach del Comitato Territoriale FIPAV Roma impegnati in giochi e percorsi ludico-motorie aperti a tutti.

La Carovana della Prevenzione ha viaggiato in tutta Italia, portando la cultura della salute in aree difficili da raggiungere: sono state organizzate oltre 1.800 giornate in 17 regioni, con 275.000 donne che hanno beneficiato di visite mediche e attività di sensibilizzazione gratuite. La tappa di Roma, davanti a San Pietro, celebra valori di inclusione, educazione e benessere, fortemente legati alla Federazione Italiana Pallavolo e Komen Italia. L’evento rappresenta un incontro tra sport e solidarietà, trasformando la schiacciata del Volley S3 in un messaggio positivo e universale: prendersi cura di sé e degli altri anche attraverso il gioco.

