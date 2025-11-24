6.5 C
Volley Prato vince a Migliarino

Volley Prato vince a Migliarino

La Kabel Volley Prato ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Baglini Ascensori Migliarino Volley. La formazione pratese ha dominato il primo set, vincendolo con un punteggio di 25-16. Nel secondo set, la Kabel Volley Prato ha confermato la sua superiorità, vincendo 25-22. Nel terzo set, la squadra ha mantenuto il controllo della partita, vincendo 25-16.

La Kabel Volley Prato ha schierato in campo Cecchi in regia, capitan Civinini, Bandinelli e Nincheri in attacco, Conti e Sottani centrali e Jordan Civinini libero. La squadra ha mostrato una buona prova di maturità, grazie anche alla qualità di Cecchi, che ha permesso ad Alpini di recuperare con serenità dal suo piccolo infortunio.

Nel primo set, la Kabel Volley Prato ha partito forte e ha trovato subito il break importante, chiudendo il set con un punteggio di 25-16. Nel secondo set, la squadra ha confermato la sua superiorità, vincendo 25-22. Nel terzo set, la Kabel Volley Prato ha mantenuto il controllo della partita, vincendo 25-16.

La formazione della Baglini Ascensori Migliarino Volley era composta da Beltramini, Bolgarelli, Bucalossi, Cannelli, Cau, Cunsolo, Fratini, Geremei, Mariani, Michelazzi, Pierantozzi, Rossi, Tortora, Trovò e Verdecchia, con Martini come allenatore. Gli arbitri della partita erano Fiumara e Lombardi.

