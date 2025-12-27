Volley: Porto Viro sfida Catania

Il 2025 dell’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro si chiude in casa. Domenica 28 dicembre alle 18 i nerofucsia riceveranno al Palasport di via XXV Aprile la Sviluppo Sud Catania per la dodicesima giornata della Regular Season di Serie A2 Credem Banca, penultima tappa del girone d’andata.

Concludere bene l’anno davanti al pubblico amico non è solo questione di forma per la squadra di Matteo Bologna, chiamata a fare risultato, prima di tutto, per dare sostanza alla propria classifica. Il netto ko rimediato contro Siena sabato scorso ha lasciato i polesani al terzultimo posto, a pari punti ma con un miglior quoziente set rispetto a Taranto, penultima.

Catania approda in Veneto dopo un trittico proibitivo, che l’ha vista sfidare nell’ordine Prata, Ravenna e Aversa, le prime tre della graduatoria, senza riuscire a strappare nemmeno un punto. Per gli etnei di coach Paolo Montagnani, noni a una lunghezza dall’ottavo posto, la partita contro Porto Viro rappresenta uno snodo cruciale in ottica qualificazione alla Coppa Italia.

Domenica scorsa la Sviluppo Sud ha iniziato con Cottarelli al palleggio e il gigante nigeriano Arinze Nwachukwu come opposto, Balestra e capitan Gitto al centro, l’eterno Marshall e Feri in banda, Carbone e Caletti a spartirsi i compiti in seconda linea.

Per l’Alva Inox 2 Emme Service, capitan Matteo Sperandio presenterà la prossima sfida: “È una partita importantissima, sia per la classifica sia perché giochiamo davanti al nostro pubblico. Tutte le gare mettono in palio tre punti, certo, ma quelle in casa, soprattutto quest’anno, valgono doppio per noi”.

I due precedenti tra Porto Viro e Catania risalgono alla scorsa Regular Season: successo polesano per 3-1 all’andata, vittoria dei siciliani per 3-0 al ritorno. Arbitreranno l’incontro Antonio Mazzarà di Milano e Michele Marotta di Prato. Domenica la biglietteria del Palasport di via XXV Aprile aprirà alle 16.30. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita su DAZN.