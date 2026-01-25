Volley, Modena supera Piacenza

Il derby della Via Emilia si è concluso con la vittoria della Valsa Group Modena, che ha superato la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza al tie break. La partita è stata caratterizzata da oltre due ore di gioco e da un alto numero di errori, ben 68 tra le due squadre, soprattutto dalla linea dei nove metri.

Piacenza ha dominato il primo set, mentre Modena ha vinto il secondo. Il terzo set è stato vinto da Piacenza dopo un lungo braccio di ferro con i canarini. La vittoria di Modena nel quarto set è stata conquistata sul filo di lana, mentre nel quinto set la differenza l’ha fatta il turno in battuta di Davyskiba.

Il pubblico al PalaPanini è stato numeroso e ha fatto sentire il suo incitamento per tutta la partita. La gara è stata intensa, con battute spinte e belle giocate, ma anche con troppi errori in battuta. Piacenza non è riuscita a vincere nonostante i venti punti di Bovolenta e un attacco migliore rispetto ai canarini. La differenza l’ha fatta la battuta, con 14 ace per Modena contro i 7 di Piacenza e quattro errori in più in battuta per i biancorossi.

La partita ha visto una serie di scambi intensi e errori da parte di entrambe le squadre. L’ace di Mandiraci ha portato Piacenza in vantaggio, mentre l’errore in battuta di Gutierrez ha consegnato il set a Modena. Il terzo set è stato vinto da Piacenza con un lungo braccio di ferro, mentre il quarto set è stato conquistato da Modena con un ace di Luca Porro.

Il tie break ha visto la vittoria di Modena, grazie a due ace di Davyskiba e un ace di Buchegger. Il coach di Piacenza, Dante Boninfante, ha commentato la partita dicendo che giocare in un palazzetto così caldo non è facile per nessuno e che Modena ha nella battuta la sua arma micidiale. Il tabellino finale segna la vittoria di Modena per 3-2, con i parziali di 18-25, 25-21, 23-25, 25-23 e 15-9.