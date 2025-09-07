Volley Italiano: La Nazionale Femminile Trionfa in Finale

Una giornata storica per il volley italiano: la Nazionale femminile, guidata da Julio Velasco, ha vinto 3-2 contro la Turchia in una finale emozionante, riconquistando il titolo mondiale dopo 23 anni. Il commissario tecnico esprime la sua soddisfazione: le atlete hanno dimostrato grande dedizione e coraggio, anche nei momenti di difficoltà.

Velasco sottolinea il valore del lavoro di squadra e il contributo fondamentale del suo staff, composto da esperti medici e tecnici, tra cui Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli e il team manager Capucchio, tutti indispensabili per questo successo.

La vittoria è frutto di un lavoro profondo, non solo sul campo, ma anche nella creazione di una mentalità vincente. Il ct rivela che le giocatrici avevano già il potenziale che è riuscito a trasformare, cercando di sviluppare la loro autonomia e autorità. Velasco afferma che questa vittoria porta emozioni ancora più intense rispetto all’Olimpiade, poiché è stata una competizione lunga e complessa, ricca di sfide.

Il ct dedica il trionfo a Giuseppe Brusi, Leo Novi e al suo primo allenatore argentino, recentemente scomparso. Ringrazia anche la Federazione Italiana Pallavolo per le risorse tecniche ed economiche messe a disposizione e per il supporto costante ricevuto durante il percorso.