26.1 C
Roma
domenica – 7 Settembre 2025
Sport

Volley Italiano: La Nazionale Femminile Trionfa in Finale

Da StraNotizie
Volley Italiano: La Nazionale Femminile Trionfa in Finale

Una giornata storica per il volley italiano: la Nazionale femminile, guidata da Julio Velasco, ha vinto 3-2 contro la Turchia in una finale emozionante, riconquistando il titolo mondiale dopo 23 anni. Il commissario tecnico esprime la sua soddisfazione: le atlete hanno dimostrato grande dedizione e coraggio, anche nei momenti di difficoltà.

Velasco sottolinea il valore del lavoro di squadra e il contributo fondamentale del suo staff, composto da esperti medici e tecnici, tra cui Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli e il team manager Capucchio, tutti indispensabili per questo successo.

La vittoria è frutto di un lavoro profondo, non solo sul campo, ma anche nella creazione di una mentalità vincente. Il ct rivela che le giocatrici avevano già il potenziale che è riuscito a trasformare, cercando di sviluppare la loro autonomia e autorità. Velasco afferma che questa vittoria porta emozioni ancora più intense rispetto all’Olimpiade, poiché è stata una competizione lunga e complessa, ricca di sfide.

Il ct dedica il trionfo a Giuseppe Brusi, Leo Novi e al suo primo allenatore argentino, recentemente scomparso. Ringrazia anche la Federazione Italiana Pallavolo per le risorse tecniche ed economiche messe a disposizione e per il supporto costante ricevuto durante il percorso.

Articolo precedente
Violenza di genere e disabilità: la doppia discriminazione in Italia
Articolo successivo
Cambiamenti nel mondo del lavoro in Italia: sfide e opportunità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.