Volley Italia: Rana Verona vince su Milano

Volley Italia: Rana Verona vince su Milano

La Rana Verona è passata al turno contro l’Allianz Milano grazie anche ai servizi vincenti realizzati, in totale 11, con Darlan che ne ha realizzati 6.
I muri di Gas Sales Bluenergy Piacenza sono stati 12, con Francesco Comparoni che ne ha realizzati 7, ed è stato il centrale con più punti messi a segno, con un totale di 13.

