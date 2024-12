Volley, Imoco Conegliano vince il Mondiale per club: la partita

Conegliano è di nuovo campione del mondo di pallavolo, avendo trionfato nella finale di Hangzhou, in Cina. L’Imoco ha superato in modo deciso le cinesi del Tianjin con un punteggio netto di 3-0, con i set conclusi 25-21, 25-15 e 25-20. Questo successo rappresenta il terzo titolo mondiale per club per Conegliano, dopo le vittorie del 2019 e del 2022, segnando un altro capitolo straordinario nella storia di questo club veneto.

La finale ha visto un avvio equilibrato, con entrambe le squadre che hanno mostrato grandi abilità sul campo. Tuttavia, Conegliano, guidata da giocatrici chiave come Haak, De Gennaro, Fahr e Chirichella, ha saputo fare la differenza nei momenti cruciali. La prestazione di Fahr è stata particolarmente notevole, con muri determinanti che hanno contribuito a mantenere il vantaggio nella partita. La squadra, allenata da Daniele Santarelli, ha mostrato grande carattere e determinazione, e il secondo set, chiuso con un punteggio di 25-15, è stato un punto di svolta decisivo.

Il torneo ha visto anche il Milano ottenere il terzo posto, dimostrando la competitività del volley italiano a livello internazionale. Nella finale per il terzo posto, la squadra di Paola Egonu ha sconfitto il Dentil Praia Clube con un punteggio di 3-0, consolidando il dominio italiano nel torneo.

Conegliano ha dimostrato ancora una volta di essere una potenza nel mondo della pallavolo, con un gioco di squadra eccezionale e una preparazione meticolosa, che si sono tradotti in performance di alto livello. Questo trionfo non solo arricchisce il palmarès del club, ma attira anche l’attenzione sul talento italiano nel panorama sportivo mondiale.

Il successo di Conegliano è un chiaro segnale della crescita e della solidità del volley femminile in Italia, che continua a produrre squadre di alto livello e giocatrici talentuose. Con questo terzo titolo mondiale, l’Imoco si conferma come una delle squadre più forti e rispettate al mondo, e i tifosi possono già aspettarsi nuove emozioni nei prossimi tornei.