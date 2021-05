Vincenzo Di Pinto lo urla con emozione e i piedi ancora sul parquet del Pala Mazzola per festeggiare. “La dedico ai lavoratori dell’Ilva, che hanno figli col cancro, perché non ci si dimentichi che qui a Taranto c’è ancora questo problema da risolvere”. L’ultima schiacciata del fuoriclasse italocubano Padura Diaz ha da pochi minuti regalato la vittoria del campionato di A2 e la promozione in Superlega alla sua Prisma volley. E il 63enne allenatore originario di Turi (in provincia di Bari) vola col pensiero ricordando ciò che lui ha sofferto in prima persona e ciò che affrontano decine di famiglie nella città, da oltre vent’anni diventata per lui la seconda casa (è la terza promozione ottenuta con i colori rossoblù dall’ex ct della nazionale spagnola).

“Nei primi mesi in cui nasceva il nuovo progetto Prisma – confessa Di Pinto, riferendosi alla scorsa estate – io ero affetto da un tumore. Per questo la vittoria la dedico anche al mio urologo Giuseppe Ludovico, grazie a lui ho potuto affrontare questa grande annata, nonostante le difficoltà vissute in estate”.

Di Pinto la sua personale battaglia l’aveva resa pubblica in qualche modo lo scorso settembre. Con un post sulla sua pagina social aveva ringraziato infatti il primario dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel quale si era sottoposto a un intervento chirurgico.

“Il suo grande e determinante aiuto, la sua programmazione e competenza – aveva scritto, ripetendo più volte la parola grazie – mi hanno permesso di essere pronto per questa nuova sfida alla Prisma Taranto. Il professore Ludovico è un vero riferimento in Italia e a livello internazionale, uno dei precursori internazionali con la sua chirurgia robotica e l’uso del robot Da Vinci. Una super eccellenza pugliese nel mondo, è il caso di dire sportivamente, grazie di esistere”.

Vinta la battaglia della vita e quella sportiva, il “Mago di Turi” può ora gioire e pensare a programmare la prossima stagione col volley pugliese tornato alla grande nella massima serie.