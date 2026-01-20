13.4 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Sport

Volley, Green Galatone perde con Modica

Da stranotizie
Volley, Green Galatone perde con Modica

La Green Volley ha raccolto solo un punto contro il Modica, complicando la propria risalita in classifica. Il divario con il secondo posto è aumentato e ora la squadra deve affrontare l’Aurispa Lecce, settima in classifica con 15 punti. La partita contro il Modica è stata portata al tie break nel quarto set, ma la Green Volley ha bruciato un break di +3 e ha incappato in tre errori che hanno indirizzato la gara al quinto set.

La partita è iniziata con un approccio guardingo da parte della Green Volley, che ha permesso al Modica di aprire il primo break. La reazione dei salentini non è stata sufficiente a ribaltare la gara, nonostante gli sforzi di Miraglia, Padura e Giuliani. Il secondo set ha visto la Green Volley partire meglio, con Padura, Frage e Musardo che hanno messo la testa avanti, ma il Modica ha risposto e ha chiuso il set in parità.

Il terzo set è stato all’insegna dell’equilibrio fino al 7-7, poi il Modica ha preso il comando con Mariano, Chillemi e Barretta. La Green Volley ha risposto con Padura e Giuliani, ma il Modica ha mantenuto il vantaggio. Il quarto set ha visto la Green Volley portarsi in vantaggio, ma il Modica ha rimesso in parità il set e ha operato il sorpasso finale. Il quinto set ha pesato come un macigno per la Green Volley, che non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale.

Il tabellino della partita è il seguente: Green Volley Galatone-Avimecc Modica 2-3 (17-25, 25-20, 25-21, 21-25, 13-15). I giocatori del Modica hanno segnato: Barretta 21, Raso 3, Chillemi 11, Buzzi 12, Mariano 20. I giocatori della Green Volley hanno segnato: Padura Diaz 30, Frage 19, Giuliani 11, Musardo 4, De Col 2, Aloisi 5.

Articolo precedente
Nuovi farmaci approvati in Europa
Articolo successivo
Pace e giustizia nel mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.