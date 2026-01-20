Volley, Green Galatone perde con Modica

La Green Volley ha raccolto solo un punto contro il Modica, complicando la propria risalita in classifica. Il divario con il secondo posto è aumentato e ora la squadra deve affrontare l’Aurispa Lecce, settima in classifica con 15 punti. La partita contro il Modica è stata portata al tie break nel quarto set, ma la Green Volley ha bruciato un break di +3 e ha incappato in tre errori che hanno indirizzato la gara al quinto set.

La partita è iniziata con un approccio guardingo da parte della Green Volley, che ha permesso al Modica di aprire il primo break. La reazione dei salentini non è stata sufficiente a ribaltare la gara, nonostante gli sforzi di Miraglia, Padura e Giuliani. Il secondo set ha visto la Green Volley partire meglio, con Padura, Frage e Musardo che hanno messo la testa avanti, ma il Modica ha risposto e ha chiuso il set in parità.

Il terzo set è stato all’insegna dell’equilibrio fino al 7-7, poi il Modica ha preso il comando con Mariano, Chillemi e Barretta. La Green Volley ha risposto con Padura e Giuliani, ma il Modica ha mantenuto il vantaggio. Il quarto set ha visto la Green Volley portarsi in vantaggio, ma il Modica ha rimesso in parità il set e ha operato il sorpasso finale. Il quinto set ha pesato come un macigno per la Green Volley, che non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale.

Il tabellino della partita è il seguente: Green Volley Galatone-Avimecc Modica 2-3 (17-25, 25-20, 25-21, 21-25, 13-15). I giocatori del Modica hanno segnato: Barretta 21, Raso 3, Chillemi 11, Buzzi 12, Mariano 20. I giocatori della Green Volley hanno segnato: Padura Diaz 30, Frage 19, Giuliani 11, Musardo 4, De Col 2, Aloisi 5.