Volley femminile: SMK Busto Motor Company

La squadra di volley SMK Busto Motor Company, in serie B2 femminile, ha perso contro Ata Trento dopo la pausa natalizia. La squadra legnanese ha dominato il primo set, ma poi ha subito la rimonta delle padrone di casa e ha ceduto per 1-3. Il prossimo appuntamento chiuderà il girone d’andata: sabato 17 gennaio SMK saranno in casa per sfidare Lurano.

La partita è iniziata con un primo set dominato da SMK BUSTO MOTOR COMPANY, che ha vinto 25-16. Tuttavia, le trentine hanno invertito la rotta dal secondo set e SMK BUSTO MOTOR COMPANY ha faticato a mantenere la continuità di gioco. Il match si è chiuso sul 1-3, senza possibilità di replica per coach Uma e le sue ragazze.

Nel primo set, SMK ha preso in mano le redini del gioco e ha trovato un primo allungo grazie alle giocate di Carcano. La squadra ha poi iniziato ad imporsi anche a muro, con Lenna, Liati e Bianchi che hanno firmato tre punti importanti. Un attacco di Lenna deviato dal muro di Trento ha chiuso il primo parziale sul 25-14. Tuttavia, nel secondo set, il ritmo di SMK è calato e Trento si è presa il suo spazio, vincendo 18-25. Il terzo e il quarto parziale hanno certificato il vantaggio di Ata Trento, che ha inflitto colpi ai danni di SMK BUSTO MOTOR COMPANY. Il match si è chiuso quindi rapidamente sul 1-3. La squadra è determinata a continuare il proprio percorso e lavorerà per migliorare in vista del prossimo appuntamento.