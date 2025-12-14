7.9 C
Volley femminile Italia

Volley femminile Italia

Il sito ufficiale della Lega Volley Femminile presenta una sezione dedicata alle notizie e alle informazioni sulla Serie A1. La sezione include un calendario, i risultati, la classifica e le statistiche delle squadre e delle atlete. Inoltre, è presente una sezione dedicata ai media, con foto e video delle partite e degli eventi. Il sito offre anche una sezione dedicata alle squadre e alle atlete, con informazioni sui loro profili e sui loro risultati. La Lega Volley Femminile è sponsorizzata da diverse aziende, tra cui Tigotà, Fineco, Frecciarossa, Unobravo, MD e Corepla. Il sito è disponibile in due lingue, italiano e inglese. La Lega Volley Femminile ha anche una presenza sui social media, con profili su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Flickr, LinkedIn e Telegram. Il sito offre anche una sezione dedicata agli eventi, con informazioni sulle partite e sui tornei in programma. La Lega Volley Femminile è affiliata alla FIPAV e ha un proprio statuto e un proprio staff. Il sito offre anche una sezione dedicata ai contatti, con informazioni su come contattare la Lega e sui suoi uffici.

